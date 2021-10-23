Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi - Son Dakika

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi
23.10.2021 22:50
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti. Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı. Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küllerin tarım alanlarını da etkilediği belirtildi. Palma Adası'nın doğusundaki marul tarlasındaki ürünler çiftçiler tarafından toplanıp temizlendikten sonra satışa hazır hale getirildi.
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