Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca tüm büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki konuşmasında, şuranın ülkeye ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

Üç gündür devam eden şura toplantıları boyunca değerlendirmeleri, fikirleri ve teklifleriyle ulaştırma ve haberleşme sektörünün vizyonuna katkı sağlayan herkese teşekkür eden Erdoğan, şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, ülkeyi uzun yıllarca havacılık sektöründe temsil eden Atatürk Havalimanı'nın ulaştırma sektörünün en kapsamlı ve en önemli uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını, dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in de gerçekleştiği havalimanının bundan sonra ulusal ve uluslararası ölçekteki fuar, etkinlik ve yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Bundan 12 yıl önce 2009'da yapılan 10. Ulaştırma Şurası'nın hedef 2023 diyerek gerçekleştirildiğini, bugün 2023'ün eşiğinde tekrar ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin mevcut durumunun ve geleceğinin konuşulduğunu dile getiren Erdoğan, "Kalkınmanın temel altyapısı olan bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda gerçekten çok büyük mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Dün bir vizyon, bir hedef olarak ifade ettiğimiz başlıkların çoğu bugün tamamlanmış projeler olarak önümüzde duruyor." dedi.

Bunların bir kısmını ana hatlarıyla paylaşacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dikkat çekmek istediğim husus şudur. Şu anda karşımızda duran fotoğrafta tamamlanan projeler yanında bundan sonrası için yapmamız gereken işleri, eksiklerimizi, gelişen ve değişen dünyanın ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Özellikle salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla daha sık yüzleşmeye başladığımız küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. Bu durum diğer alanlarla birlikte ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde de ciddi değişimlere, yeni yönelimlere sebep olmaktadır. Esasen yaşadığımız sürecin tarihi arka planı da bize aynı gerçeği işaret ediyor."

"Ortak bilinç harekete geçirilmezse insanlığı kaos dönemi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık tarihi boyunca önemli değişimlerin hemen hepsinin gerisinde, iklim değişikliklerinden yeni ulaşım alternatiflerinin ortaya çıkmasına kadar bugün tekrar tartışılmaya başlanan gelişmeler bulunduğunu ifade ederek, meseleye bu açıdan bakıldığında dünyanın yeni ve gerçekten köklü değişimin eşiğinde olduğunu gördüklerini anlattı.

Şayet bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur, üzerlerine düşen sorumlulukları adil bir şekilde yerine getirirlerse insanlığın ortak geleceği adına hayırlı bir iş yapmış olacaklarını belirten Erdoğan, eğer bu ortak bilinci harekete geçiremezlerse insanlığı yeni sancılı ve ağır maliyetli bir kaos döneminin beklediğinin de açık olduğunu kaydetti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye tarih boyunca tüm büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bilindiği gibi kadim medeniyetleri besleyen Uzak Doğu'yu batıya bağlayan Baharat Yolu ve Çin'den Akdeniz'e uzanan İpek Yolu gibi önemli önemli ticaret hatları hep bu coğrafyadan geçiyordu. Her ne kadar sanayi devrimiyle birlikte başlayan bu sürecin nispeten dışında kalmış olsak da coğrafyamız jeostratejik önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bugün üretimden lojistiğe her alanda yeniden merkez olma konumunu güçlendiren bu güzel coğrafyanın sakinleri olarak insanlığa sunacağımız katkıları artırmak için biz hazırız. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızı ve kardeşlerimizi de bu büyük atılımda birlikte olmaya, birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

"Güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı avantaj sağladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda kurulan güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının, yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sisteminde hedefledikleri yere varma konusunda kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getirerek, salgın döneminde bu fiziki altyapının, insan gücünün öneminin ve başarısının sağlık hizmetlerinde görüldüğünü kaydetti.

Erdoğan, şimdi üretim ve lojistik konusunda aynı tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Hamdolsun bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür. Hem mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak hem yeni yatırımlarla bunu daha da geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." dedi.

(Sürecek)