Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Bu görüntülere çok kızdı: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin salgın döneminde sağlıktan sanayiye pek çok alanda gereken alt yapıya ve ufka sahip olduğunun herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

Taklit ve takip edici olmaktan çıkarak, belirleyici ve yönlendirici konuma gelinmesi gereken bir döneme girildiğini ifade eden Erdoğan, "İşte bu adımlardan biri de 2030'a doğru Türk Yükseköğretiminde Küresel Vizyonlar Destek Programı dediğimiz Cumhuriyet tarihinden bugüne dek üniversitelere yapılan en büyük mali destek organizasyonudur. Yükseköğretim Kurulunun öncülüğünde hayata geçirilecek bu program, üniversitelerimiz inşallah ülkemizin dünyadaki yenilikçi çalışmalarının önde gelen merkezlerinden biri olmasına hizmet edecektir." diye konuştu.

???????Erdoğan, bu programı bizzat destekleyeceklerini, üniversitelerin küresel başarılara imza atmaları için her türlü katkıyı vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii bazılarının her konuda olduğu gibi yükseköğretim hususunda da yapılanları takdir etmek, hayırlı adımlara destek vermek, milletimizin sahiplendiği vizyona katkı sağlamak gibi bir derdi olmadığını üzüntüyle takip ediyoruz. Hele rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabul edemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Öğrenci her şeyden önce irfanın, hikmetin, ilmin kendisini güçlendirdiği insan olmalıdır. Halbuki üniversiteye girmenin ayrı bir dert, hadi girdiniz okuyup, bitirmenin ayrı bir sıkıntı olduğu dönemlerden bugünkü kapasiteye ulaşmış olmamız gerçekten tarihi bir başarı hikayesidir. Ne demek rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz, daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir. Gelişmiş ülkeleri dahi geride bıraktığımız bir kapasitemiz var. Kalite ile perçinlendiğimizde Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Üstelik sadece bu kadarla da kalmadık, ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen hiçbir gencimizin barınma veya maddi kaynak sıkıntısı çekmemesi için eşi benzeri görülmemiş adımlar attık. Yurt sayımızı 190'dan 774'e, bu yurtlardaki yatak sayımızı 192 binden 724 bine çıkardık. Yurtlarımızın fiziki şartlarını fevkalade iyileştirdik. Eskiden 30, 40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz artık 3, 4 kişilik; içinde yatağı, dolabı, çalışma masası, banyosu, tuvaleti, interneti olan otel standardında odalara sahiptir. Bunlar yoktu. Devlet yurtlarının yanı sıra ülkemizde 300 bine yakın özel yurt kapasitesi de mevcuttur. Türkiye'de 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir. Hepsinden öte nedir o Allah aşkına, parklarda, bankların üzerinde sere serpe yatanlar... ya bunlar öğrenci mi? Ne alakası var. Bunlar dışarıdan gelip, aynen Gezi'de olduğu gibi buralarda terör estiren teröristler. Biz öğrenciye en büyük saygı duyan bir iktidarız. Göreve geldiğimizde verilen burs 45 liracıktı, şimdi 650 liraya çıktı. Nereden nereye."

Geçen yıl salgın sebebiyle yurtlar kapalı olduğu için bu yıl hem yeni kayıt yaptıranlar hem de geçen yıl üniversiteye başlayanların başvuru yaptığını, bunun da başvurularda belli bir yığılmayı beraberinde getirdiğini kaydeden Erdoğan, üstesinden gelemeyecekleri bir sorunla karşı karşıya olmadıklarının altını çizdi.

Pek çok şehirde yurtta kalmak için başvuran öğrencilerin neredeyse tamamının talebini karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halen inşası süren proje ve ihale aşamasında olan yurt çalışmalarımızla birlikte 110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız. Gençlerimize sadece yurtlarımıza barınma imkanı sağlamakla kalmıyor aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yardımdan yurtlarımızda kalan tüm öğrencilerimiz yararlanabiliyor. Yurtlarda ücretsiz kalma hakkı olan öğrencilerimiz için bu rakam 870 lirayı buluyor. Hatta bazı şehirlerimizde 'Komşum Projesi'yle gönüllü gençlerimiz vasıtasıyla yurtlarda artan yemekler bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimizi lisansta 650 lira, yüksek lisansta 1300 lira, doktorada 1950 liralık kredi veya burs ödemesi ile destekliyoruz. Böylece hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitiminden geri kalmasına izin vermiyoruz. Geçmişte üniversitelerde 'harç' diye bir sorun vardı. Her akademik yıl açılışında, harçları protesto için gösteriler yapılır, gerginlikler yaşanır, huzursuzluklar çıkardı. Biz üniversite harçlarını kaldırarak, eğitim öğretimin önündeki bu engeli de geride bıraktık. Bugün artık ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen gençlerimizin önünde hemen hiçbir mani kalmamıştır. Yeter ki, gençlerimiz bu yolda yürüsün, enerjilerini ve vakitlerini eğitim, öğretim için harcasın, kapasitelerini ve kabiliyetlerini harekete geçirsin. Diğer tüm sıkıntıları çözmek, eksikleri gidermek, talepleri karşılamak hiç endişe etmeyin bizim işimizdir, biz bunları çözeriz. Her hususta olduğu gibi eğitim konusunda da durmak yok, yola devam diyoruz."

Erdoğan, gayretleri ve çalışmalarıyla üniversitelerde başarılı bir eğitim öğretim döneminin geride bırakılacağına inandığını belirterek, "Üniversitelerimizi açıkta tutarak, bu akademik yılı tamamlama kararında olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ne layık görülen akademisyenlere, hocalara ve öğrencilere hayırlı başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Törenden notlar

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından verilen konser ile başladı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan "Dünden bugüne ülkede yükseköğretim" adlı video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ni hak kazanlara verdi.

Erdoğan, sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde, "Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Çağatay Akdoğan ve tez danışmanı Prof. Dr. Ayşe Akyol'a, fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde, "Optoelektronik Nöral Arayüzleri İçin Yeni Biyouyumlu Kuantum Noktaları ve Nanoteknolojik Birleşimler" konusundaki doktora teziyle Dr. Houman Bahmani Jalali ve tez danışmanı Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu'na, sağlık bilimleri kategorisinde ise "Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi" konusundaki doktora teziyle Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu'na ödülünü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumsal ödül kategorilerinde Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü'nü Süleyman Demirel Üniversitesinin, Uluslararası İşbirliği Ödülü'nü Marmara Üniversitesinin, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü'nü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın, Topluma Hizmet Ödülü'nü ise Erciyes Üniversitesinin rektörlerine verdi.

(Bitti)