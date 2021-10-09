Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti

09.10.2021 17:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gastronominin şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlere dönüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gastronominin şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlere dönüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Park'ta düzenlenen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı.

Konuşmasına festivalin ülkeye, şehre ve ağız tadını bilen herkese hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, "Aslında festivalimizin sloganı olan 'coğrafya lezzettir' ifadesi buradaki durumu gayet isabetli bir şekilde ifade ediyor. Gerçekten de ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri elbette Adana'dır. Lezzetinin ünü sınırları aşan Adana'nın kebabından yemeden, şalgamından içmeden hayata veda eden gerçekten dünya nimetlerinden mahrum gitmiş demektir." diye konuştu.

AK Parti'yi kurdukları, ancak siyasi yasaklı olduğu için henüz mecliste görev almadığı, başbakanlığı üstlenmediği bir dönemde Adana'ya geldiğini anımsatan Erdoğan, Adanalıların o tarihte kendilerini her zamankinden daha coşkulu ve daha muhabbetli bir şekilde karşıladıklarını söyledi.

Bu karşılamadaki pankartlardan birinde "Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz." diye yazdığını anlatan Erdoğan, "Evet gerçekten de bir Adanalının, bir başka faniye olan sevgisinin ölçüsünü bundan daha açık, daha iyi, daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur. Adana Lezzet Festivali'ni, bu hakikatin ülkemize ve tüm dünyaya ilanının vesilesi olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin, yemek yapma ve tadım üstadının katıldığı festivalin her geçen yıl geliştiğine şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yakın çalışma çevresinde pek çok Adanalı bulunan birisi olarak, şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de bakanımızla, sözcümüzle, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız. Diğer vakitlerde de kimi zaman Adana'dan getirterek, kimi zaman Ankara veya İstanbul'daki Adana lezzet duraklarından tedarik ederek, bu güzel lezzetlerle yakın teşriki mesaimizi sürdürüyoruz. Tabii artık 'yemek' dediğimiz olay, ekonomik gücü ve turizm potansiyeli ile karın doyurmanın çok ötesine geçmiş bir sektörü ifade ediyor. 'Gastronomi' diye adlandırılan hadise, şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlere dönüşmüştür. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere, pek çok imkana, pek çok güzelliğe, pek çok markaya sahibiz."

Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinin her birinin kendine göre bir gastronomi zenginliği olduğuna işaret ederek, bazı şehirlerin bu konuda Türkiye'yi şanla, şerefle, gururla temsil edebilecek gastronomi ürünü yelpazesine sahip olduklarının da bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bu bakımdan mutlaka önemle üzerinde durulması, desteklenmesi, geliştirilmesi gereken bir etkinlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, Valilik başta olmak üzere, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere, etkinliklerde yer alarak Adana'nın marka değerine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

"Kökenine, meşrebine, mezhebine bakmadan, 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz"

Erdoğan, dünyanın en kadim medeniyetlerine ve kültürlerine ev sahipliği yapan Mezopotamya'nın Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasındaki Kadim şehri Adana'nın 6 bin yılı bulan bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Büyük Selçuklu'dan beri vatanımız olan bu toprakların geçmişinden devraldığımız zengin mirası, tüm güzellikleri ile bugüne ulaştırmış bir milletiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla geniş bir coğrafyayı yöneten bir ecdadın torunları olarak, bugün de aynı anlayışla kökenine, meşrebine, mezhebine bakmadan, 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz." dedi.

Adana'nın milli mücadelede işgale karşı gösterdiği direnişle istiklalini ve istikbalini koruma azmini ispatlamış bir şehir olarak başlattıkları demokrasi ve kalkınma atılımının da en önünde yer aldığını anlatan Erdoğan, meşhur sıcağının Adana'nın sadece havasını değil Adanalıların gönüllerini de ısıttığı için bu şehirden asla ülkeye ve millete zarar getirecek iş çıkmayacağını söyledi.

Erdoğan, sanayisi, ticareti, tarımıyla dünyanın en önemli enerji merkezlerinden biri olan limanıyla, gastronomisiyle ülkeye değer katan Adana'ya ne kadar teşekkür etseler az olacağını vurguladı.

Bir şehir ülkeye bu kadar katkıda bulununca, ülkeyi yönetenlerin de o şehrin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz, Adana'ya bu vazifemizi yerine getirdiğimizde inanıyorum. Buraya gelmeden önce Ceyhan'da hem 2,2 milyar liralık kamu ve 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışlarını yaptık hem de 1,7 milyar dolarlık dev bir özel sektör yatırımının temelini attık. İnşallah 2024 yılında hizmete girecek bu polipropilen tesisi ile ülkemiz bu alanda önemli bir ithalat yükünden kurtulacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor, geliştirmek için çalışıyoruz"

Erdoğan, akşama doğru da önce Çukurova Üniversitesi'ndeki yatırımların toplu açılışını yapacaklarını, ardından da Adana'ya kazandırdıkları bir diğer önemli eser olan yeni müzede gençlerle bir araya geleceklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Orhan Kemal'in gençliğinde memur olarak çalıştığı Milli Mensucat Fabrikası, artık ülkemizin en önemli müzelerinden biri olarak, kültür sanatımıza hizmet ediyor. Müzenin diğer bölümleri de faaliyete girdiğinde Adana gerçekten 24 saat yaşayan, uluslararası çapta bir kültür sanat merkezine kavuşmuş olacak. Görüldüğü gibi sanayisiyle, gastronomisiyle, kültürüyle, sanatıyla Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor, geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün burada Adana Lezzet Festivali'nde bir araya gelmiş olmamız, şehrimizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışma, daha çok gayret etme kararlılığımızın bir ifadesidir. Festivalimizin, sıfır atık prensibiyle düzenlenmesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde yeşil kalkınma devrimimizin şimdiden başladığının önemli bir işareti olarak görüyorum. Bu duygularla Uluslararası Adana Lezzet Festivalimizin beşincisinin hepimizin damak tadına, göz güzelliğine, yürek ferahlığına, muhabbetine vesile olmasını diliyorum."

Notlar

Konuşması öncesinde mangal ateşini yakarak festivalin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mangalda bir süre kentin tescilli lezzeti Adana kebabını pişirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, beraberindekilerle festival alanındaki stantları gezdi. Festival alanından ayrılışında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Adana Lezzet Festivali'nde sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Adana, özellikle kebabından şalgamına bu duygular içerisinde inanıyorum ki gastronomide ses getiriyor ve beşincisini kutladığımız bu festivalde sizlere kalbi selamlarımı, sevgilerimi özellikle gönderiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşları selamlayan Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak dağıttı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti - Son Dakika


Son Dakika

5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 18:04 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı 17:55 Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı 17:37 Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi 17:12 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 16:05 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:42 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme 15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık         
18:19
Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar         
17:52
Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı         
17:20
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı         
17:05
İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti         
16:03
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 18:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındaki vatandaşlara hitap etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement