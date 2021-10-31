Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika

G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü.

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