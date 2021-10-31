Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

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