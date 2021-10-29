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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

29.10.2021 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.

AKM'nin açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, cumhurbaşkanı, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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