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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

28.10.2021 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." dedi.

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ismini 98 yıl önce Ankara'ya verilen unvan olarak belirledikleri Başkent Millet Bahçesi'nin ülkeye, Ankara'ya ve Ankaralılara hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Mücadele'nin karargahı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'un gazi şehri Ankara'ya ancak böyle bir eser yakışırdı. Yıldırım Beyazıt'ın, Hacı Bayram Veli'nin, Hüseyin Gazi'nin, Ali Semerkandi'nin, nice gönül sultanının, seğmenlerin, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına erken bir armağan olarak gördükleri eserin Ankara'nın merkezine değer katacağını, şehircilik kültürünü, tabiat ve çevre anlayışını yaşatacak örnek bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Melike Hatun Camisi'nden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar uzanacak dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi, toplam 700 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binaları ile Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan Başkent Millet Bahçe'miz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet bahçemizde, içinde binlerce kitap olan bir millet kıraathanesi olacak. Buraya gelen evlatlarımız yeşillikler arasında, ağaçların ve çiçeklerin kokusu içinde, kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp, kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik, çayırları, spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemizin içinde yer alıyor. Ayrıca yine bu bölgede içinde 5 bin kişilik konferans salonu ile sergi alanlarının da olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık."

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nin rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahip olacağını dile getirdi.

Projede 6 duraklı tramvay hattı da yer alacak

Altı duraklı bir tramvay hattı sayesinde vatandaşların araçlarını park ettikten sonra millet bahçesi içinde rahatça dolaşabileceklerini anlatan Erdoğan, özel günleri ve bayram törenlerini de millet bahçesi içindeki alanda hep birlikte gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Amaçlarının Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürünün en güzel örneklerini burada ihya etmek, yaşatmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millet bahçeleri projelerimizi insanı merkeze alan medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli alanlarının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu bir mekan olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladığımız Ankara'mızın tam merkezinde yer alan bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin neşeli kahkahalarıyla çınlayan yediden yetmişe tüm Ankaralılar ve başkentimize gelen misafirleri buluşturan yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır."

Başkent Millet Bahçesi'ni Ankara'ya kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, TOKİ'ye, mimarlara, mühendislere, işçilere teşekkür eden Erdoğan, aynı şekilde millet bahçesinin bakımına, temizliğine ve güvenliğine katkıda bulunan Altındağ Belediyesini de kutladı.

Açılış töreninin ardından dört gün boyunca millet bahçesinin konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma ve ok atma yarışmaları gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşeceğini söyleyen Erdoğan, Ankaralıları havaların iyi gittiği bu günlerde millet bahçesinin keyfini çıkarmaya davet etti.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ankara'yı dünya başkentleri arasında hak ettiği yere ulaştırmak için çok önemli yatırımlarla donattıklarını dile getiren Erdoğan, "Burası artık sadece bir başkent değil. Aynı zamanda Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri de Ankara olacaktır. Ankara'dan yükselen iklim dostu kalkınma güneşi ülkemizin 81 vilayetini kuşatacaktır."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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