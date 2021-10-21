CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYKAR FABRİKASINDA - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözleriyle ilgili konuştu: Parti terbiyemiz böyle