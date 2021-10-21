CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYKAR FABRİKASINDA - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYKAR FABRİKASINDA (2) (içeriden fotoğraflar)
Erol DEĞİRMENCİ- İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.
Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.
Kaynak: DHA
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