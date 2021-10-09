Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep memnuniyet duyar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına "Adana'ya Gel Gidek" türküsünün sözlerini okuyarak başlayan Erdoğan, "Biz de işte bu güzel türküdeki davete icabetle bugün Adana'dayız. İnşallah Adana'nın kebabından yiyeceğiz, şalgamından içeceğiz. Adanalıların gönlünden kopup gelen sevgisiyle de bu güzel buluşmamızı taçlandıracağız." diye konuştu.

Adana'nın kendilerinden, kendilerinin de Adana'dan vazgeçmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Allah'ına kurban Adana, gadan alırım Adana. Adana'yı özlemişiz, maşallah Adana da bizi özlemiş." dedi.

Adana'ya eli boş gelmediklerini dile getiren Erdoğan, bugün yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımıyla 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapacaklarını belirtti.

Erdoğan, eğitimde 63 okulu ve 2 öğrenci pansiyonunu hizmete açacaklarını, gençlik ve sporda ise yeni stadyumun ikmal inşaatının ve iki adet biner kişilik öğrenci yurdunun, 3 futbol sahasının ve tamamlanan diğer projelerin açılışlarını yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesinin, 7 aile sağlığı merkezi ve 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımların resmi açılışlarını yapacaklarını ifade etti.

Yeni adalet sarayı ve lojmanları, Adana ile Mersin arasındaki tren yolu hattının tamamlanan kısımlarıyla çok sayıda yol projesini hizmete açacaklarını anlatan Erdoğan, enerjide çeşitli maden ve elektrik yatırımlarının resmi açılışlarını da yapacaklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının yeni kaymakamlık ve emniyet binalarından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine kadar çok sayıda yatırımı resmen hizmete aldıklarını belirten Erdoğan, çevre ve şehircilikte ise İller Bankasının çeşitli ilçelerde tamamladığı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Sarıçam ve Düziçi'ndeki TOKİ projelerini hizmete açacaklarını bildirdi.

Tarım alanında çok sayıda kırsal kalkınma ve orman yatırımının resmi açılışları ile kültür ve turizmde yeni müzenin ikinci etabıyla tamamlanan diğer yatırımların açılışını da gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, sanayi ve teknolojide ise Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği projeler ile Hacı Sabancı Organize Sanayi altyapı yatırımlarının açılışlarını yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yanında pek çok bakanlığımızın ve kurumumuzun sizlere daha iyi hizmet vermek için tamamladığı hizmet birimlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çukurova Üniversitesinin tamamladığı yatırımların açılışlarını bizzat yerinde yapacaklarını söyleyen Erdoğan, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yatırımlarının hizmete alımını da buradan yapacaklarını dile getirdi.

Tüm yatırımların şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçenleri de tebrik etti.

Bugün burada Türkiye'de özel sektör eliyle yapılan en büyük yatırımlardan birinin imza ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Ayrıca salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın da toplu açılış törenini yapıyoruz. Temelini atacağımız petrokimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar, Türkiye'nin en zor şartlarda dahi nasıl hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğinin birer sembolüdür." diye konuştu.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Amacımız burada ülkemiz sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri olan polipropilenin üretilmesini sağlamaktır. Bu işi üstlenen şirketimiz Ceyhan'da 1,7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Yatırımcımız ham maddesini temin edeceği Cezayir'in milli enerji şirketiyle ortak olarak bu işe başladı." dedi.

Bugün de tesisin inşa sürecinde iş birliği yapılacak diğer firmalarla gereken anlaşmaların imzalandığını söyleyen Erdoğan, "Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretim inşallah polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak. Tamamı geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle faaliyete geçirilecek bu tesis, kendi alanında dünyanın en ileri teknolojileriyle kurulacak. Bu yatırım sayesinde Türkiye'nin ihracatında otomotivin ardından 20 milyar dolarlık rakamıyla ikinci sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağız." diye konuştu.

Yatırımın hayırlı olmasını dileyen, yatırımcı firma, Cezayirli ortağı ve inşa sürecinde iş birliği yapacağı kuruluşlara teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Her zaman söylediğim gibi Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. 'Gelin hep birlikte kazanalım' diyerek kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum."

(Sürecek)