Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor" - Son Dakika

AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor"
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