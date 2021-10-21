Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesinden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."