Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesinden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Kaynak: AA
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