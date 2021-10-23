Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Dünyanın yükselen kıtası olarak kabul edilen Afrika'da ülkenin siyasi ve ekonomik olarak hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, 4 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini anımsattı.

Erdoğan, muhalefetin aynı konudaki vizyonunun ise seyahat ettikleri uçağın yakıt parasını hesaplamaktan öteye geçemediğini dile getirerek "Neymiş? İktidar olurlarsa, dostlar alışverişte görsün, devletin uçaklarını satacaklarmış. ya zaten sizin işiniz, gücünüz bu. Siz ülkeye bir şey kazandırmakla uğraşmıyorsunuz, bu devletin neyi var, neyi yok, bunları nasıl bir an önce elimizden satar, çıkarırız bununla uğraşıyorsunuz." dedi.

Kendilerinin altyapı, üstyapı yatırımlarıyla ülkeyi nasıl ayağa kaldırmakla uğraştıklarını, muhalefetin ise "Biz gelince bu uçakları satacağız" dediğini kaydeden Erdoğan, kendilerinin uçak almaya devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, kendilerinin Türkiye'nin Afrika kıtasıyla olan ekonomik potansiyelini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak için ter dökerken, onların kendi kinleri ve nefretleri içinde debelenip durduklarını ifade etti.

Dünyanın en büyük projelerinin Türkiye'de inşa edildiği bir dönemde muhalefetin ülkeyi ölmüş, bitmiş göstermek için bin dereden su getirdiğini belirten Erdoğan, "Biz ise onların ülkeyi kötülemek için su getirdikleri o derelere kurduğumuz projelerle, barajlarla, elektrik santralleriyle, bentlerle milletimize hizmet götürüyoruz. Farkımız bu." dedi.

"Bunlar terörist Selo ile beraber oldu"

"Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak, ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak, takoz koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleri ile birlikte de yol yürürler. Darbecilerin yanlarında da dururlar, ülke ve millet düşmanlarının dümen suyuna da girerler. Bunlar terörist Selo ile beraber oldu. Bunlar da ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken Selo değil miydi? Şimdi kalktılar, onu içeriden nasıl çıkarırız, bunun gayreti içerisindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız. İşte Selo'nun eşi televizyon programına çıkıyor. Ben diyor çocuklarımla masumane oturuyorum. Peki, senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan o bizim günahsız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi onlar ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile beraber masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın? Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."

"Bay Kemal 'Selo aşağı, Selo yukarı' diyor"

Ülkenin derdiyle dertlenmeyince, milletle aynı istikamete bakmayınca, gelecek nesillere karşı sorumluluk hissetmeyince ve omurga olmayınca her yöne dönmenin kolay olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte Bay Kemal bunlarla beraber değil mi? Bay Kemal 'Selo aşağı, Selo yukarı' diyor. Çünkü beraber yürüyorlar, beraber yatıp kalkıyorlar. Bay Kemal, bak bizi iyi tanı. Biz senin oturup kalktığın yerde değil milletimizle oturur, kalkarız ve milletimize yan bakanla da en ufak bir dostluğumuz olmaz. Çünkü biz ne diyoruz, hamdolsun biz bugüne kadar nasıl dimdik durduysak bundan sonra da aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Her vakit olduğu gibi bugün de milletimizin eğriyi de doğruyu da gören haklıya hakkını teslim eden haksıza dersini veren irfanına güveniyoruz."

Erdoğan, Eskişehir'den başlayarak 81 vilayetin tamamında insanlara bu hakikatleri anlatmak için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Türkiye'nin 2023 imtihanını da başarıyla verdiğinde Allah'ın izniyle gerçekten 21. yüzyılın parlayan yıldızı olacağından zerre kadar şüphe duymuyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapacağız." dedi.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz." atasözünü anımsatan Erdoğan, ülkeye bugüne kadar kazandırdıkları eser ve hizmetlere güvenerek, millete mutlu, müreffeh, güzel bir gelecek vadettiklerini bildirdi.

"Muhalefetin avara kasnak gibi aynı yalanları, iftiraları, hezeyanları döndürüp dolaştırıp tekrarlamasının 84 milyonun tek bir ferdine bile en küçük bir faydası yok." diyen Erdoğan, 81 vilayetin her birine kazandırdıkları eser ve hizmetlerin ise her bir insanın günlük hayatında somut karşılığının olduğunu dile getirdi.

Son 19 yılda Eskişehir'e yaptıkları yatırımlara değinen Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Biz, Eskişehir'e neler yaptık, burada belediye neler yaptı? Var mı bir şey? Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 38 yeni derslik inşa ettik, şehrimizdeki 3'üncü yükseköğretim kurumu olan Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 5 bin 896 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını açtık. Aralarında 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun da bulunduğu 31 spor tesisini Eskişehrimize kazandırdık. Sosyal yardımlarda Eskişehirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 1,3 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 7'si hastaneden oluşan toplam 23 sağlık tesisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz 1081 yataklı şehir hastanemiz, nasıl memnun musunuz? Biz buyuz. 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, memnun musunuz? Eskişehirli kardeşlerimize insan odaklı sağlık hizmeti anlayışımızı layıkıyla sunuyoruz."

"Çevre ve şehircilikte 9 bin 358 konutu tamamladık"

Sivrihisar Hastanesinin ek binasıyla birlikte 4 sağlık tesisinin inşası, 12 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale süreci devam ettiğini belirten Erdoğan, "Çevre ve şehircilikte 9 bin 358 konutu tamamladık, 594 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Odunpazarı ilçemizde 2 bin 450 konut üretimi için proje çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yaparak, inşasına başlıyoruz." dedi.

Eskişehir'de bina stokunun tamamını tarayıp, riskli binaları tespit ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kapsamda yaptığımız, riskli yapı tespitinin ardından 10 bin 94 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira yardımları, kamulaştırma ve proje uygulamaları için 80 milyon lira destek sağladık. Şehrimizde 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Eski stadın yerine inşa ettiğimiz millet bahçemizin yapımını tamamladık." diye konuştu.

Beylikova ilçesinde yapımı süren millet bahçesini yüzde 90 seviyesinde bitirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Odunpazarı Millet Bahçemizde yer seçimini bitirdik, yapımına yakında başlıyoruz. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 227 kilometre ilaveyle toplamda 317 kilometreye çıkardık. İnşası süren Eskişehir-Alpu- Mihalıççık yolunu 2 yıla, Eskişehir- Sarıcakaya yolunu ise 3 yıla kadar tamamlıyoruz. Önce Ankara ile sonra Konya, İstanbul, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile yüksek hızlı tren ulaşımını başlattık.

Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'ne bir iltisak hattı yapmak için çalışmalara başladık. Raylı sistemlerde adeta bir üretim merkezi haline gelen Eskişehir'de milli, elektrikli ana hat lokomotif imalatı projesini hayata geçiriyoruz. Üretim aşamalarının önemli bir kısmı başlayan bu projeyle ülkemizin elektrikli lokomotif imalatında dışarıya bağımlılığını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz."

Bir başka projelerinin de raylı taşıtlarda kullanılan yeni nesil 8 silindirli dizel motor üretimini Eskişehir'de başlatmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisansı ülkemize ait özgün bu motorun üretimiyle inşallah lokomotif, enerji sektörü ve marina motor ihtiyaçlarını kendimiz karşılayabileceğiz." dedi.

Tarım ve ormanda Eskişehir'e 9 baraj ve 11 gölet kazandırdıklarını belirten Erdoğan, son 19 yılda inşa ettikleri 26 sulama tesisiyle, Eskişehir'de 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşaat safhasında olan 14 sulama tesisi ile toplam 70 bin dekar araziyi daha suyla buluşturacaklarını söyledi.

Eskişehirli çiftçilere 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sanayide 20 AR-GE merkezi ve 5 tasarım merkezi kurduk. Üretimi ve istihdamı desteklemek için 2,6 milyar lira tutarında prim desteği verdik. Enerjide bugüne kadar Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mahmudiye, Mihalıççık ve Sivrihisar'ı doğalgazla buluşturduk. Yakında Sarıcakaya'ya ve Mihalgazi'ye de doğal gazı götürüyoruz. Görüldüğü gibi şehrimize, özetin özeti bile anlatmakla bitmeyecek eserler ve hizmetler kazandırdık. İnşallah bundan sonra Eskişehir'i daha büyük yatırımlarla geliştirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz.

Gerek buraya gelmeden önce açılışını yaptığımız fabrikaların gerekse burada resmi açılışlarını gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerin şehrimize, ülkemize bir kez daha milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu eserlerin Eskişehir'e kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Şimdi 2023'e kadar ne yapacağız? Çalışacak mıyız? Evet. Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Var olun."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmanın ardından beraberindekilerle kurdele keserek yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Tören alanına bazı yatırımların görsellerinin yer aldığı ve "Laf değil icraat, Eskişehir'e 26 milyar yatırım" yazılı pankart ile "Sayın Cumhurbaşkanımız yürüdüğün yolda Eskişehir arkanda", "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" yazılı pankartlar asıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bir selamlama konuşması yaptığı törene, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)