Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

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