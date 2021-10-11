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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı...

11.10.2021 19:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı...

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kabine, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde) Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı... - Son Dakika
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