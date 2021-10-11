Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz' - Son Dakika