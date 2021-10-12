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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum"

12.10.2021 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan konulu "G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan konulu "G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans ile katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına talibiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan konulu "G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans ile katıldı.

"YAKLAŞIK 5 MİLYON YABANCIYA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEMİZ AFGANİSTAN KAYNAKLI YENİ BİR GÖÇ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZ"

Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "G20'yi dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak görüyorum. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyorum. Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz. Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında kırk seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ediyor. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insani yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kabil havaalanında 26 Ağustos'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında ayrıca son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur. Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır" dedi.

"G20 BÜNYESİNDE BİR ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASINI ÖNERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına talibiz. Endonezya Dönem Başkanlığı'nda bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza da inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

"AFGANİSTAN'IN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜSLERİ OLMASINI ENGELLEME KONUSUNDA HENÜZ GEREKEN KUCAKLAYICILIĞI GÖREMEDİK"

Erdoğan ayrıca, "Özellikle şunu da ifade etmem gerekiyor. Hali hazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı bin 100'dür. Geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Afganistan'da bu desteğimiz devam etmektedir. Özellikle İtalya Başbakanının açılış konuşmasında ifade ettiği gibi geçici hükümet bekleneni henüz veremedi. İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan'ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Temenni ediyorum ki yerel altyapının üst yapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu. ve kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları, bu konularda ciddi manada Afgan'ın oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor" diye konuştu.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum' - Son Dakika


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