Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor