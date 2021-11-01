Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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