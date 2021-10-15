CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMAM HATİPLER DEMOKRASİNİN STANDARDINI GÖSTEREN BİR MİHENK TAŞI OLMUŞTUR - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları' ve 'Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu' açılış törenine katıldı. Cevahir Kongre Merkezi'nden düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Medar Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasına şiir okuyarak başladı.

"KUTLU BİR MÜCADELENİN SEMBOLÜDÜR"

Erdoğan" Bugün 70 yaşında bir çınar olan imam hatipler aynı zamanda her adımı sabır, samimiyet ve azimle yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolüdür. Esasen imam hatiplerin tarihi; milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihidir. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Milli iradenin üzerine düşen vesayet gölgesi kalktıkça imam hatiplerin de önü açılmış, kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. Darbe ve dikta dönemlerinde ise milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe özellikle o tahtaya konularak baskıya uğramıştır" dedi.

"MİLLETİN DEĞERLERİYLE HESAPLAŞMASINI HEP İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞTÜR"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "CHP zihniyeti milletle, milletin değerleriyle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Ellerine geçirdikleri her fırsatı ya bu okulları tamamen kapatmak ya da imam hatiplerin kazanılmış haklarını gasp etmek için kullanmışlardır. Milletimiz çöldeki bahar misali bu okullara nasıl umutla sarılmışsa CHP zihniyeti de okulları daima bir tehdit olarak görmüştür. İmam hatipliler 28 Şubat döneminde vesayetçilerin tekrar hedefi olmuş, 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasıyla ortaokul kısmı kapatılırken, katsayı zulmüyle de imam hatiplerin üniversite hayallerine set çekilmiştir. Kendi evlatlarımla dahil imam hatip lisesi mezunları üniversite hayallerini 13 yıl boyunca ya ertelemek ya da yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Önce 2011 yılında kat sayı uygulamasını kaldırarak bir sene sonra da 4 artı 4 sistemiyle orta okul kısımlarını açarak. İmam hatiplerin bu fetret devrini hamdolsun biz sonlandırdık. Rabbime bize milletin okullarını tekrar milletle buluşturma imkanı bahşettiği için hamdediyoruz. İmam hatip mezunuyum, çocuklarımı imam hatipte okuttum ama hiç bir zaman imam hatipçi olmadım. Çünkü bir şeyi yanlış buluyorum. Bizim için tüm imam hatip okulları, normal liseler, meslek liseleri emirlerinde olduğumuz okullarımızdır. Hepsine bütün imkanlarımızla seferber olduk, seferber oluyoruz ve elimizden gelen tüm destekleri de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HİKAYEMİZDİR""Anlattığım bu hikaye sadece imam hatip okullarının değil, bizim hikayemizdir" diyen Erdoğan, "Bu hikaye, senelerce öz yurdunda parya muamelesi gören, ezilen, ötekileştirilen aziz milletimizin de hikayesidir. Bu hikaye, kılık kıyafeti sebebiyle üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın hikayesidir. Üniversite hayali katsayı engeline takılan gençlerimizin hikayesidir. Takunyalı, gerici, yobaz denilerek aşağılanan halkımızın, sakalından, sarığından dolayı horlanan kardeşlerimizin hikayesidir. Bu hikaye yeşil sermaye yaftası vurularak ayrımcılığa uğrayan yatırımcılarımızın hikayesidir. Makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam denilerek tahkir edilen Anadolu insanının hikayesidir. Ücretini ödeyemediği için hastane morglarında rehin alınan vatandaşlarımızın hikayesidir. Eline kına yakarak askere gönderdiği evladının yemin törenine alınmayan anaların hikayesidir" şeklinde konuştu.

"BUGÜN ARTIK 1 MİLYON 415 BİNE ULAŞTI"Erdoğan, "Vesayetin ülkemizin üstüne karabasan gibi çöktüğü dönemlerde gecenin karanlığını parçalayan aydınlıklara şahitlik ettik. İmam hatip okulları örneğinde olduğu gibi pek çok hususta Rabbimizin müjdesine mazhar olduk. 28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar hamdolsun bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu okullarımızda okuyan evlatlarımızın sayısı bugün artık 1 milyon 415 bine ulaştı" dedi.

Hediye takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından program son buldu.

- İstanbul