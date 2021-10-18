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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvuruda bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvuruda bulundu

18.10.2021 11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvuruda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı basın yayın organlarında dile getirdiği 'siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da Başsavcılığa başvuruda bulundu.

İddialara ilişkin herhangi bir belge ve delile ulaşıldığında failler hakkında işlem yapılması yönünde talepte bulunan avukatların başvurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddialar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcileri bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunmuşlardır. Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Başsavcılığı, cumhurbaşkanı, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvuruda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvuruda bulundu - Son Dakika
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