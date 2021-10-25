Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın, Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın, Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz."

Son Dakika

Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı çıkış: Kaos ortamı yaratmaya çalışıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler

Şut idmanında şampiyon oldu, formayı kaptı! Fatih Terim'den derbi için sürpriz tercih

Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı

Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor

Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı

Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı

Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz