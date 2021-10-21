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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması

21.10.2021 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar çalışanlarının attıkları adımlarla ürettikleri İHA ve SİHA'larla adlarından sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da hep bahsettireceklerini belirterek, "Bu işin bu sürecin kahramanı Allah rahmet etsin Özdemir Bayraktar ağabeyimizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar çalışanlarının attıkları adımlarla ürettikleri İHA ve SİHA'larla adlarından sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da hep bahsettireceklerini belirterek, "Bu işin bu sürecin kahramanı Allah rahmet etsin Özdemir Bayraktar ağabeyimizdi." dedi.

Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisindeki ziyarette Erdoğan, Baykar çalışanlarına da hitap etti.

Konuşmasına "Saygıdeğer kahramanlar, sevgili genç kardeşlerim, yiğitler, sizler, inanıyorum ki Türkiye'nin 22. yüzyıla yürüyüş yolunda dünyaya örnek teşkil eden kahramanlarsınız." diye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Attığınız adımlarla, ürettiğiniz şu İHA ve SİHA'larla adınızdan sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da hep bahsettireceksiniz. Bu işin, bu sürecin kahramanı Allah rahmet etsin Özdemir Bayraktar ağabeyimizdi. Benim yaklaşık 40 yıla yakın bir mazim var Özdemir Bey'le. Biz beraber siyaset yaptık. İl başkanıydım o da benim il yönetim kurulumdaydı. Özdemir Bey çok nüktedandı. Sizle de bu nüktelerini herhalde fırsat buldukça paylaşmıştır. Bu ifadeleri de herkesle paylaşırdı. Az önce içerde kardeşlerine ve çocuklarına da onu söyledim. Bu ifadelerini muhakkak kitaba almalısınız dedik. Bir hatırası olarak inşallah bunu da yayınlamalısınız. Hayat geçirmelisiniz. Tabii eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu eserle Özdemir Bey ülkemizin geleceğine evlatlarıyla ve kardeşleriyle beraber çok büyük bir eser elhamdülillah bıraktı."

Erdoğan, Afrika seyahati öncesi Bayraktar'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Mutluyum, Afrika'ya çıkarken, hastanede ziyaretine gittim. O ziyaretine gittiğimde kendisiyle helalleşme fırsatı buldum. Helalleştik ve öyle ayrıldık. Bu da beni mutlu eden bir durumdur. Dünürüm, bir ağabeyim ve kardeşim olarak bunu da kendisiyle gerçekleştirdiğimden dolayı mutluyum." diye konuştu.

Tarihin Özdemir Bayraktar'ı bayraklaştırarak anacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler onun kahramanlarısınız. Onlarla beraber bu mücadeleyi, bu kahramanlığı birlikte yürüttünüz. Sizlerle beraber AKINCI'yı uçurduk. Kim bilir daha nice AKICI'lar inşallah uçuracağız. Temennim odur ki inşallah gökkuşağını da beraber uçururuz. Fazla zamanımız yok. Bunları da birlikte uçurmamız lazım. Çünkü şunu açık ve net söylüyorum. Afrika'da bile gittiğim her yer bizden İHA, SİHA ve AKINCI istedi. Şunu bilmeniz lazım ki dünya, hani bu güçler var ya... Bu güçler sizi takip ediyor. İHA'da ne yaptılar, SİHA'da ne yaptılar, AKINCI'da ne yaptılar? Çünkü siz şu anda ilk 5 demiyorum ilk 3'ün içindesiniz. Bu her yiğidin karı değil, er kişinin karı. Bunu da gerçekleştirdiğiniz için bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında 1500 genç mühendis olduğunu belirterek, Özdemir Bayraktar'ın kardeşleri, evlatları ve ekibiyle hoş bir sada bıraktığını söyledi.

Baykar çalışanlarına aynı kararlılıkla yollarına devam etmelerini tavsiye eden Erdoğan, bu kararlılığı herkesin gözünde gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar'ın ruhuna Fatiha okuyarak sözlerine son verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Haber Ajansı, Baykar, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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