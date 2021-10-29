Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü
Anıtkabir'den görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini imzalaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anı defterini okuması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (2)
Kaynak: AA
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