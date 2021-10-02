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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ( - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ(

02.10.2021 20:27
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ(, System.String[]

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan, çaba harcayan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. Bugün daha çok konuklarını dinlemek ve meselelerini, sıkıntılarını karşılıklı değerlendirmek arzusunda olduğunu ancak buna geçmeden önce kritik bazı hususlara değinmek istediğini dile getiren Erdoğan, "İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor." diye konuştu.

"NORMALLEŞME İLE BERABER SALGININ SEBEP OLDUĞU TAHRİBATLAR DA GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYA BAŞLIYOR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Normalleşme ile beraber salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir. Kültürel ırkçılık sadece bizi ve vatandaşlarımızı değil, Avrupa'daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur." diyen Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim sivil toplum kuruluşlarımızın inisiyatif alıp, meseleyi sahiplenmesi diğer Müslüman ve göçmen topluluklarıyla olan iş birliği zeminimizi de güçlendirecektir. Uluslararası Demokratlar Birliğinin bu konuyu daha fazla gündemine alarak, çalışmalarını yoğunlaştırmasında bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor ve şimdi de sizleri dinlemek istiyorum."

Görüntü dökümü:  ----------Erdoğan'ın konuşması

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Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ( - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ( - Son Dakika
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