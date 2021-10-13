Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik "hakaret" davasında mütalaa - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik "hakaret" davasında mütalaa

13.10.2021 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik

Avukat Mert Yaşar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Avukat Mert Yaşar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mert Yaşar avukatlarıyla katıldı. Müdahiller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'i ise avukatları temsil etti.

Duruşmada beyanı sorulan müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Furkan Berk Biberoğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

Müdahil Özlem Zengin'in avukatı Yaşar Baş, sanığın suçunu ikrar ettiğini ve pişmanlık göstermediğini söyleyerek, "Suçlama da ağır bir suçlamadır. Sanığın gerçekleştirdiği ağır saldırıyı, siyasi eleştiri olarak savunması eylemlerine devam edeceğine delalettir. Bu nedenlerle sanık üst hadden cezalandırılmalıdır. Hakkında takdiri indirim uygulanmamalıdır." diye konuştu.

Zengin'in diğer avukatı Pelinsu Demircan da sanığın eyleminin hukuk düzenince korunamayacağını ve ağır hakaret olduğunu belirtti. Demircan, "Tahammül sınırlarını aşan eylemdir. Sanığın sözlerinde bahsettiği 'İlk gece hakkı', kadını metalaştıran bir ifadedir. Bu husus müvekkilimiz ile ilişkilendirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

"Pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur"

Savunması sorulan sanık Mert Yaşar, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını daha önce kabul ettiğini ancak bundan vazgeçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Benim eylemlerimde pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur. 'İlk gece hakkı' sözümün Özlem Zengin ile ilgisi yoktur ve metalaştırmam söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Ayrıca 'Gagasını kapatsın' ifadesinde de cinsel bir yön yoktur. Ben twitimi yarım saat içinde sildim. Bunun sosyal medyada gündem olması, çeşitli bakanlıkların twitleriyle gerçekleşmiştir. Paylaşımımda Cumhurbaşkanı'na yönelik bir ifadem de bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanığın 21 Şubat 2021'de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "mert_yasar" kullanıcı isimli hesabından paylaştığı sözlerinin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı belirtilerek, sözlerin hakaret niteliğinde olduğu aktarıldı.

Sanık Yaşar'ın dava konusu sözleriyle hem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı hem Cumhurbaşkanı hem de müdahil 27. dönem milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçunu işlediği vurgulanan mütalaada, bu kişinin, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Mert Yaşar, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ben analoji kullandım ancak burada Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin kadına yönelik ayrımcı siyasetini eleştirdim. Geldiğimiz siyasetin son noktasının 'İlk gece hakkı'nın kullanılması olduğunu ifade ettim. Süre talep ediyorum." dedi.

Müdahil avukatları, esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Özlem Zengin'in avukatı ve sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı.

İddianamede sanığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, "kamu görevlisine hakaretten" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Mert Yaşar, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik 'hakaret' davasında mütalaa - Son Dakika


Son Dakika

Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı 16:40 Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı 16:30 Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu 15:01 Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi 14:52 Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

Son Dakika Haberleri
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar         
16:45
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta         
16:36
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim         
16:00
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Zengin'e yönelik "hakaret" davasında mütalaa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement