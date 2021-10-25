Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz"
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