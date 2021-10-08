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Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET - Son Dakika

Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET

08.10.2021 17:12

Son dakika haberleri: CHP genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekillerinin yer aldığı heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nu (29) cezaevinde ziyaret etti.

CHP genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekillerinin yer aldığı heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nu (29) cezaevinde ziyaret etti. CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bu ağır ve haksız tutuklama kararına derhal son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan heyet, CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 18 Eylül'de düzenlenen Merkezefendi Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 gün önce tutuklanan İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'na destek için bir araya geldi. CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdari Amiri ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan, Kocabaş D Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Odabaşıoğlu'nu ziyaret etti. CHP'li Erkek, ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı. Odabaşıoğlu'nun parti içi toplantıda yaptığı siyasi eleştiri nedeniyle tutuklandığını söyleyen Erkek, "Üstelik dosyadaki delil denilen şeyler de hukuka aykırı olarak elde edilmiş. Hukuka aykırı olarak elde edilen bir şey delil olarak kabul edilebilir mi? Parti içi bir toplantıda, basına kapalı bir toplantıda yapılan bir siyasi eleştiri, suç olabilir mi? Devleti yönetenler, siyaset yapanlar, üst düzey kamu yöneticileri en ağır eleştirileri şok edici ifadeleri dahi göğüslemek zorundalar. Hukuksuzluk yapanlar bir gün yargı önünde mutlaka hesap verir. En mükemmel adalet, vicdanlardaki adalettir. Tugay Odabaşıoğlu suçsuzdur. İnsanlar eleştirileri, düşünceleri nedeniyle yargılanamaz, tutuklanamazlar. İnsanları hapsedebilirsiniz ama fikirleri düşünceleri asla hapsedemezsiniz. Bu ağır ve haksız tutuklama kararına derhal son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET
Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET
Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET
Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN TUTUKLANAN ODABAŞIOĞLU'NA CHP HEYETİNDEN ZİYARET - Son Dakika
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