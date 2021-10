Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yaptı. Bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyen Oktay, 2022 yılı bütçesini Türkiye'yi daha da büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak üzere hazırladıklarını söyledi. 2022 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırladıkları 4'üncü bütçe olduğunu anımsatan Oktay, "Bütçe teklifimizin temel misyonu; 2053'e giden yolda tüm sektör ve alanları kapsayan, sağlam, sürdürülebilir ve şeffaf bir mali sıçrama zemini oluşturmaktır. Amacı, küresel salgına da bağlı olarak dengelerin yeniden şekillendiği bir konjonktürde, Türkiye ekonomisinin güçlü bir biçimde yükselişini sürdürmesi ve halkımızın refahının artmasıdır" dedi.

'ENFLASYONU TEKRAR TEK HANELERE İNDİRMEYE KARARLIYIZ'Son çeyrekte ekonomide canlılığın devam ederek 2021 yılı genelinde ekonominin yüzde 9 büyümesinin beklendiğini belirten Oktay, "Ekonomik faaliyette beklenen olumlu görünümün katkısıyla istihdamın ve iş gücüne katılımın artması sonucunda, yıl sonunda işsizlik oranının yüzde 12,6 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonu belirleyen en önemli faktörlerden biri olan enerji girdilerinde ve emtia fiyatlarında yaşanan olağan dışı gelişmelerin etkisiyle dünya genelinde beklentilerin üzerinde ve rekor seviyede bir fiyat artışı izlenmektedir. Söz konusu küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız. Bu kapsamda uygulamakta olduğumuz politikalarla enflasyonun belirleyicilerinden olan enerji fiyatlarının enflasyona en az etki etmesini sağlıyoruz" diye konuştu.'ENERJİ PİYASALARINDAKİ ANORMAL ARTIŞLARI GÖĞÜSLEDİK'Oktay, 2021'in ilk 9 ayında Türkiye'de elektrik fiyat ortalamasının megavat-saat başına 41 avro ve Almanya, Fransa, İtalya'ya göre 30-40 avro daha düşük seviyede olduğunu belirterek, "Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Küresel konjonktür ve salgının getirdiği olumsuz koşullara rağmen, finansal piyasalarımız sağlıklı bir şekilde işlemektedir. Bankacılık sektörümüz güçlü duruşunu sürdürmektedir. Yüzde 17'nin üzerinde seyreden sermaye yeterlilik rasyosu, finansal sistemimizin sağlam duruşunun örneklerinden biridir" ifadesini kullandı.'SALGIN DESTEĞİMİZ 705,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirasının faiz harcamaları için ödendiğini, 2022 yılı bütçesinde ise her 100 liralık verginin sadece 19,1 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağının öngörüldüğünü kaydetti. Oktay, Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu kapsamda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü ise gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 10,6'sına ulaşmıştır" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ AZALIŞ GÖSTERDİ'Eğitim yatırımlarının her sene olduğu gibi bu yıl da öncelik verdikleri alanların başında geldiğini kaydeden Oktay, şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesini 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım ödeneklerini 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırıyoruz. Yükseköğretim de dahil edildiğinde bu artış yüzde 26,4 olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın toplam sermaye giderleri ödeneğini 17,8 milyar liraya çıkartarak, kent içi ulaştırma ve demir yolu yatırımlarına verdiğimiz desteği arttırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı bütçesinin başlangıç ödeneği olan 4 milyar 39 milyon lira iken, 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir."'YARGI İŞLEYİŞİMİZDE HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR'Oktay, yargı hizmetlerinin daha iyi sunulması için insan kaynakları, bilişim, kurumsal yapı ve fiziki altyapıda da önemli bir yol aldıklarını söyledi. Yargı reformlarıyla hukukun üstünlüğünün güçlendiğini belirten Oktay, şunları kaydetti: "Demokrasinin işlerliğini artırıyoruz. Ne vesayet odaklarının, ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapamaya niyetlenen diplomatların, ne de hukuki süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur. AB Komisyonu'nun yanlı Türkiye raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz, dış etki ve yorumlardan, münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil şekilde işlemeye devam edecektir."

Güvenlik alanında, terörle mücadeleye tüm kararlılıklarıyla devam ettiklerini dile getiren Oktay, "Vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamaya, hak ve menfaatlerini korumaya azami önem veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik ve terör örgütüne katılımları tarihin en düşük seviyesine indirdik" dedi.