Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu (1) - Son Dakika

Rus medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken ifade: Beş nükleer güce saldırdı

Ünlü şarkıcının oğlu, iki kadınla mal kabulden otele giriş yaptı

Pazar yeri ziyaretinde Babacan'a soğuk duş: Seni davar çobanı olarak bile tutan olmazdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"