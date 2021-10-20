Plan Bütçe Komisyonu salonu
Komisyon üyelerinin salondaki bekleyişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon salonuna gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon üyelerini selamlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon toplantısı için oturması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması
Komisyon üyelerinin sözlü tartışması
Toplantıyı takip eden basın mensupları
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu. - Detaylar (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Detaylar (2) - Son Dakika