Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı yarın Erzurum'da ziyarete açılacak - Son Dakika

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, yarın Erzurum'da ziyarete açılacak.

Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, kentteki Havuzbaşı Kent Meydanı'na konuşlandırıldı.

Tırın 40 metrekarelik alanı içerisinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna gibi materyaller yer alıyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, hareket algılaması sayesinde yanından geçen ya da karşısında duran kişinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Yine bu alana gelenler, sanal ortamda insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor.

Tırdaki yeşil perde ve 3 boyutlu sanal kutu alanlarında yine birçok özelliği bir arada görecek ziyaretçiler, dijital tırı yarından itibaren 10: 30 ile 17: 30 saatleri arasında gezebilecek.

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış tır, 5 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.