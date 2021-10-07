Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasını kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilmesini tebrik etti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Paris İklim Anlaşması'na ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Ülkemizin geleceği için önemli bir adım atıldı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Daha yeşil ve tabiatla barışık bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kalın, emeği geçen ve destek veren herkesi tebrik ettiğini belirtti.