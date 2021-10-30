Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sarıyer Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu özel günde katılımcılarla birlikte olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün günlerden Cumhuriyet. Bugün en büyük bayram. Ülkemizin en güzel kutlama anı. Hiç şüphe yok ki Cumhuriyet, bu topraklarda gerçekleşen hayallerin en büyüğüdür. Bundan bir asır önce bu topraklarda herkesin aynı haklara sahip olarak özgür, eşit ve her zaman öz güveni yüksek doğduğu bir ülkeyi hayal etmek gerçekten zordu. Milli iradeye dayalı demokratik bir yönetim talep etmek bile ağır bedeller ödemeyi gerektirirdi. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı ama başardık."

İmamoğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında rehberlerinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayarak, "Demokrasiyi, vazgeçilmez bir yönetim modeli ve bir toplumsal yaşam biçimi olarak tüm boyutlarıyla hayata geçireceğiz. Cumhuriyetin demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hakim kılacağız" diye konuştu.

Farklı özelliklere göre ayrışmayı değil, Cumhuriyetin birleştirici ve aydınlatıcı ışığı altında kardeşçe yaşamayı seçtiklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettik. Sahibi olduğumuz Cumhuriyetin eşit ve onurlu vatandaşları olmaya karar verdik. Bu dönüşümün rotasından sapmasına izin veremeyiz. İkinci yüzyılına adım atmaya hazırlanırken, Cumhuriyetimizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere bir söz veriyoruz. Başlattıkları yürüyüşü hızlandıracak, Cumhuriyetimizin ilke ve ideallerini eksiksiz hayata geçireceğiz."

Etkinlikte, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nda özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

Etkinliğe, İBB Başkanı İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve eşi Fatoş Altay, İYİ Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kentin meydanlarında konserler

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentin meydanları, sevilen sanatçıların özel repertuvarlarıyla verdikleri konserlere ev sahipliği yaptı.

Etkinliklerde, Ziynet Sali Üsküdar Meydanı'nda, Patron Bağcılar Meydanı'nda, Yüzyüzeyken Konuşuruz Kadıköy İskele Meydanı'nda, Melike Şahin Topkapı Şehir Parkı'nda, Ezgi Eyüboğlu ise Ümraniye Dudullu Metro'da sevenleriyle buluştu.