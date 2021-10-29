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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2) - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2)

29.10.2021 14:19
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve bando takımı eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu halkı selamladı.Bayrağın göndere çekilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Şiir yarışmasında birinci olan öğrencilerden Rabia Bostancıoğlu, 'Cumhuriyet Destanı Var Oldukça' adlı şiirini okudu.

Öğretmenlerden oluşan koro grubunun konser vermesinin ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törende konuşma yapan Vali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları söyledi:

"Tarih, cumhuriyetle idare edilen ülkeler arasında bizim kadar bedel ödeyen, yeryüzünün en çetin mücadelesi sonucu cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadı. 'Vatan, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtarılacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, destansı bir mücadeleye tanık oluyordu. Göz açtırmıyordu düşmana Mehmet'ler. 3 yıl süren o ateşten günlerin sonunda artık bir zafer türküsü çalmaya başlamıştı. Atatürk, vicdanında taşıdım dediği o mili sırrı 98 yıl önce bugün, TBMM'de yaptığı konuşmayla tüm cihana ilan ediyordu. 29 Ekim bizim onur günümüzdür, bağımsızlığımızın nişanesidir, muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesidir, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gündür."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, tören geçişiyle sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2)
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2)
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2)
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2)

Vatan Caddesi, Cumhuriyet, Tören, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören geçişi düzenlendi (2) - Son Dakika
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