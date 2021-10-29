CUMHURİYET BAYRAMI, HATAY'DA COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

HATAY'da cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı. Antakya ilçesinde, Gündüz Caddesi'nde düzenlenen töreni yüzlerce vatandaş takip etti. Programı ellerindeki Tük bayraklarıyla, çocuklarıyla beraber izleyen vatandaşlar, geçit törenine katılan öğrenci ve askerleri alkışladı.

Hatay'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı. Program öncesinde Hatay Valiliği'nde Vali Rahmi Doğan tarafından tebrikler kabul edildi. Antakya'da Gündüz Caddesi'nde gerçekleşen etkinlik, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan ve il protokolünün katılımıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmalar öncesinde kürsüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

DOĞAN TARİHİMİZİN EN BÜYÜK VE EN KAPSAMLI ÇAĞDAŞLAŞMA HAMLESİDİR

Daha sonra kürsüye çıkan Hatay Valisi Rahmi Doğan, şunları söyledi

'29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet; milletimize Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, devletine ve milletine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olmuştur. Cumhuriyet, 98 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsin'lerin sesidir. Türk milletinin, binlerce yıllık asil duruşunun yeni ve çağdaş bir devrim ile ebedileşmesidir. Cumhuriyet, tarihimizin en büyük ve en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Getirdiği yenilikler ve atılımlar ile bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur. Türk insanının ufkunu genişletmiş, Türk Milletine ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Bu duygu ve düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum

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Düzenlenen töreni yüzlerce vatandaş takip etti. Ellerindeki Türk bayrakları ile tören alanına çocuklarıyla gelen aileler, polis bariyerinin arkasında geçit törenine katılan öğrenci ve askerleri selamladı. Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirler, halkoyunları ekibinin gösterileri, kurum, kuruluş ve belediyeye ait araçlar ile askeri araçların geçişiyle son buldu.