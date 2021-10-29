Cumhuriyet Bayramı için fener alayı - Son Dakika

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Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle belediye bandosu eşliğinde İstanbul Caddesi boyunca yürüdü.

Büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan grubun yürüyüşü Anıtpark Meydanı'nda tamamlandı. Fener alayı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, cumhuriyetin 98. yılını coşkuyla kutladıkları söyledi.

Yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yazıcı, "Etkinliklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Halkımızın gösterdiği ilgiden çok memnunuz. İnşallah cumhuriyet bu coşkuyla ilelebet yaşayacak." diye konuştu.