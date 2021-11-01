Cumhuriyet Bayramı Minikler Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Üç gün süren turnuvada tüm sporculara teşekkür belgeleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Spor Sahasında yapılan maçlarda çocuklar birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Büyük rekabetin olduğu maçlarda kazanan dostluk oldu. Turnuva sonrasında birinci belirlenmeyerek, çocukların hepsine turnuvaya katılımlarından dolayı teşekkür belgeleri verildi. Turnuvaya 25 takımın katıldığını belirten Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkilileri, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.