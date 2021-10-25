Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Satranç turnuvalarını geleneksel hale getiren Ödemiş Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Belediye Düğün Salonu ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 10 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere iki kategoride çevre il ve ilçelerden de geniş bir katılımla gerçekleşen satranç turnuvasında genel klasmanda ve Ödemişli oyuncular arasında ilk üçe giren öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk ile kupa ve madalya takdim edildi.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İlknur Gündüz, Uluslararası Satranç Hakemi ve turnuvanın Başhakemi Abuzer Altuntaş ve Turnuva Koordinatörü Mehmet Ünlü verdi.

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler, Ödemiş Belediyesi'nin eğitime ve gençliğe yönelik organizasyonlara desteğinin sürdüğünü belirterek, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'in öncülüğünde gençlik adına güzel bir heyecan yaratan bu güzel satranç turnuvalarının devamını getirmeyi planlıyoruz. İki gün boyunca burada katılım gösteren ve heyecanımızı paylaşan oyuncularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz" dedi.

Uluslararası turnuva hedefi

Ödemiş'in son derece güzel bir ev sahipliği yaptığını kaydeden Uluslararası Satranç Hakemi ve turnuvanın Başhakemi Abuzer Altuntaş da Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel uluslararası bir turnuva düzenlemek istediklerini belirterek, Ödemiş Belediyesi'ne satranca olan ilgi ve desteği için teşekkür etti.

14 yaş altı kategorisinde genel klasmanda Hilal Ercan birinci, Can Yardımcı ikinci, Ali Arda Eracar üçüncü oldu. Bu yaş grubunda Ödemişli oyuncular arasında Emre Seha Kaya birinci, Ege Şepik ikinci, Alper Emin Yılmaz da üçüncü oldu.

10 yaş altı kategorisinde genel klasmanda Mehmet Yekta Atalay birinci, İlker Çabuk ikinci, Aziz Ercan üçüncü sırayı aldı. Bu yaş grubunda turnuvaya katılan Ödemişli oyuncular arasında Mehmet Şen birinci, Egemen Kuzey Aracı ikinci, Emine Önder de üçüncü oldu.