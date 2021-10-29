Cumhuriyet Bayramı Turgutlu, Demirci ve Kula'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Manisa'nın Turgutlu, Demirci ve Kua ilçelerinde kutlamalar düzenlendi.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen tören Kaymakam Ali Yılmaz ve Belediye Başkanı Çetin Akın'ın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamı Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler yapıldı.

Kula'da da törenler, Kaymakam Kemal Duru'nun tebrikleri kabulüyle başladı.

Yunus Emre Kent Meydanı'nda devam eden törende Kaymakam Duru ve Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez'in ilçe sakinlerini kutlamasıyla sürdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kemal Duru günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler yapıldı.

Demirci'de kutlamalar, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı stadında gerçekleşti.

Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Bayramı törenlerinde öğrenciler tarafından halk oyunları ve şiirler okundu. Geçit töreninin ardından törenler sona erdi.