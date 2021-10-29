Cumhuriyet Bayramı Washington Büyükelçiliğinde kutlandı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, ABD'de Washington Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişi alındı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başladı.

Davetin ilerleyen dakikalarında Büyükelçi Mercan ve eşi İnci Mercan, davetlilerle birlikte Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısını söyledi. Sonrasında Türk subayları Zeybek oynadı.

Konuklara Türk yemekleri ve Türk kahvesi ikram edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği gün içinde de yabancı misyon temsilcilerine ve yerel yetkililere yönelik bir resepsiyona ev sahipliği yapmıştı.