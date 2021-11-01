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Cumhuriyet coşkusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evinde kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet coşkusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evinde kutlandı

01.11.2021 21:53
Cumhuriyet coşkusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evinde kutlandı

Okul öncesi eğitimi alma şansına sahip olmayan 36-72 ay yaş grubu çocukların hizmet aldığı Es Çocuk Evi, Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklarla birlikte kutladı.

Cumhuriyet ile ilgili şiirler okuyan çocuklar, hazırladıkları koreografiyle gösteri yaptılar. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu öğretmenleriyle yaşayan minikler, bayram kutlamasının sonunda ise pasta kestiler.

Özel bir proje olarak Avrupa Birliği'nden destek alınarak açılan ve öncelikli olarak anne veya babası cezaevinde olan 36-72 ay yaş grubu çocukların faydalandığı merkezde,sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelere de öncelik tanınıyor.Sınıfların yaş gruplarına göre düzenlendiğini ve çocukların pandemi koşullarına uygun bir şekilde eğitimlerinin devam ettiğini belirten Es Çocuk Evi yetkilileri, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet coşkusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evinde kutlandı

Cumhuriyet, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cumhuriyet coşkusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evinde kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet coşkusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evinde kutlandı - Son Dakika
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