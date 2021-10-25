'Cumhuriyet Gençleri'nden 29 Ekim konseri - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji öğrencileri Cumhuriyet'in 98'inci yılını geleneksel hale gelen 'Cumhuriyet Gençleri Konseri' ile kutladı.

Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve öğrencileri Cumhuriyetin 98'inci yılı dolayısıyla 'Cumhuriyet Gençleri Konseri' hazırladı. Maslak Tim Show Center'da gerçekleşen konser, 'Atatürk'ün Yolu Cumhuriyet' temasıyla hazırlandı. Öğrenciler, Cumhuriyet'in kuruluş öyküsünü marşlar, şarkılar, şiirler ve dans gösterileri eşliğinde sahneye taşıdı. Sanatçı Hasibe Eren'in sunduğu konsere ayrıca konuk sanatçı olarak, Ümit Tokcan, Tan Sağtürk, Cem Kurtoğlu ve Cengiz Özkan katılım sağlayarak destek verdiler.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAKLA İLGİLİ

Cumhuriyet Gençleri Konseri'nin açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Çocuklarımızın sanat ve müzikle Cumhuriyetimizin kutlamasına şahitlik ediyoruz. Bu kutlamamız artık geleneksel hale geldi. Birlikte nice yıllar geçirdik. Hedefimiz, bu çocuklarımızın gelecekle ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyet düzeyine gitmek için, aşmak için, o hedefi aşabilmeleri için gece gündüz çalışmak. BUEK olarak 53. yılımıza girdik. İstikametimizde hiçbir değişiklik olmadı. Sonsuza dek de olmayacaktır. Türkiye'nin geleceği, insanımızın geleceği, çocuklarımızın geleceğine ne kadar yatırım yaparsak bununla çok ilgilidir" dedi.

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Çocuklara iyi eğitim vererek muasır medeniyet seviyesine ulaşılabileceğini belirten Enver Yücel, "Bundan kimsenin endişesi olmasın, sorumluluğumuzun farkındayız. Bütün arkadaşlarımızın birinci önceliği eğitimdir, öğretim ondan sonra gelir. Cumhuriyet değerleriyle bezenmiş gençler yetiştirirsek sırtımız yere gelmez. Dünya durdukça Cumhuriyet var olacaktır" ifadelerini kullandı.

Enver Yücel, konuşmasının ardından Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e 'Rehberimiz Nutuk'tur' diyerek, ilk baskı Nutuk hediye etti.

"ÇOCUKTAN UMUT YARATMALIYIZ"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de, yaptığı konuşmada Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı ile Selanik'te 2 gün geçirdiklerini belirtti.

Maçı kazandıktan sonra, Atatürk'ün doğduğu evi yabancı sporcularla da gezdiğini ifade eden Yücel, "Atatürk'ün evini ziyaret ettiğinizde kapıda 'her şeyin başlangıç noktası, bir umut doğdu' yazıyor. Kim bilirdi ki o evde doğan umut bugün bizlerin kaderini belirlesin. Bir çocuktan, bir bebekten her şeyi eğitim vesilesiyle yaratabiliriz. Bir çocuktan umut yaratırsak o çocuk gelip bir gün yerimizin, yurdumuzun, toprağımızın, bağımsızlığımızın, özgürlüğünüzün, demokrasimizin garantisi olur. Bütün gayemiz bu memlekete sahip çıkacak, insanlığa fayda sağlayacak, bilimi ve ilimi kendisine yol edinecek, bu Cumhuriyeti yaşatmak için nesiller yetiştirmeye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TEMEL AMACIMIZ ASIRLIK SÜRECİ TEKRAR HATIRLAMAK

Konserde hep birlikte olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gençleri Konserimizi her yıl gerçekleştiriyoruz. Temel amacımız Cumhuriyetimizin ne kadar zorlu, büyük bir irade ile kurulduğunu hatırlamak gayretindeyiz. Ülkemizin imza attığı bu başarı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesi. Böyle yıl dönümlerinde bu destanı kutlamak, 98 yıl önce bu destana imza atan, bugüne kadar gelen bir asırlık süreci tekrar hatırlamak. Bu değerleri hatırlamazsak bu değerlerin sıradanlaştığına yok olduğuna tanıklık edebiliriz. Bu yüzden biz öğrencilerimiz bu konserlerde bir araya gelsinler, hatırlasınlar istiyoruz. Geçtiğimiz bir asırda bu mücadeleyle ilgili nice şiirler yazıldı, şarkılar bestelendi. Her yıl artan büyük coşkuyla kutlandı ve kutlanmaya devam edecek."