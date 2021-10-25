Cumhuriyet'imizin ilan edilişinin 98. yıl dönümü Menteşe'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Meydanında saat: 19.30'da Fener Alayı ile başlayacak. Fener Alayının ardından Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından Yeni Türkü saat: 20.30'da Cumhuriyet Meydanında vereceği Açık Hava Konseriyle Menteşeli hayranlarıyla buluşacak. Etkinlikler, 29 Ekim Cuma günü saat: 14.00'de Zeybek Sineması – Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak "Menteşe'nin Milli Mücadele Yılları- Saklı Kalmış Bir Destan" adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. Prof. Dr. Muammer Tuna 29 Ekim Cuma Günü saat: 17.00'de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu bir konferans verecek. Etkinlikler kapsamında MUFSAT saat:11.00'de Sınırsızlık Meydanında açacağı "Karma Fotoğraf Sergisi" ile fotoğraf severlerle buluşacak.29-30-31 Ekim tarihleri arasında saat:15.00'de ise Akyol Muğla spor Tesislerinde U12 Futbol Şenliği düzenlenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 4 gün boyunca dolu dolu geçecek etkinliklerle Cumhuriyet'i coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü Menteşe'mizde coşkuyla kutlayacağız. Konser, sergi, konferans, tiyatro oyunu ve spor şenliği ile kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.