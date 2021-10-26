Cumhuriyet Kupası'nda muhteşem final! - Son Dakika

Üç gün boyunca süren, 7 takımın 2 ayrı kategoride yer aldığı turnuvanın şampiyonu Ses Kadın Sporları oldu. Turnuvayı Turkuaz Spor Kulübü 2'nci, Yıldırım Spor Kulübü ise 3'üncü olarak tamamladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin büyük bir heyecana ev sahipliği yaptığı Lüleburgaz Belediyesi Kadınlar Basketbol Turnuvası "Cumhuriyet Kupası" muhteşem bir final maçıyla sona erdi. 22-23 ve 24 Ekim tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 7 ayrı takım 2 ayrı kategoride kıyasıya mücadele verdi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçların sonunda turnuvanın kazananı Ses Kadın Sporları oldu. Turkuaz Spor Kulübü turnuvayı 2'nci sırada tamamlarken Yıldırım Spor Kulübü ise 3'üncü oldu.

MVP Asuman Dirmen!

Turnuvanın sonunda ise maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Buna göre maçın en değerli oyuncusu Ses Kadın Sporları'nın oyuncusu Asuman Dirmen oldu.