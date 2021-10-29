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Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

29.10.2021 13:52
Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.

Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.

Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.

"Atamızın sonuna kadar izindeyiz"

Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti, akşam düğünlerinin olduğunu, tören öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyledi.

Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz." dedi.

Gelin Gizem Şimşek, 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşayanların her fırsatta Anıtkabir'e gelmesini isteyen Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sedat Görmez, Cumhuriyete herkesin sahip çıkmasını isteyerek, "Bu ülke kolay kurulmadı, nice şehit ve gazilerimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

Öğrenci Efecan Gür, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Atatürk'ün en sevdiği çiçek olan kasımpatı aldıklarını, çiçekleri Atatürk'ün mozolesine koyacaklarını söyledi.

Ömer Yorgancı ise ziyaretlerinde dualar ettiklerini, Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirtti. Hem dünyada hem Türkiye'de yaşananlara bakıldığında Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu daha fazla anladıklarını dile getiren Yorgancı, "İnşallah gençlerimiz bunun kıymetini bilir, geleceğimiz daha iyi olur." diye konuştu.

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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