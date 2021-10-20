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Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak - Son Dakika

Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak

20.10.2021 11:54

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum'da yapılan 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye olarak iyi bir iş çıkardıklarını belirterek, Hollanda'daki elemelere katılarak olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum'da yapılan 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye olarak iyi bir iş çıkardıklarını belirterek, Hollanda'daki elemelere katılarak olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kenan Şebin, AA muhabirine, daha önce 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nı yaptıklarını ve son derece başarılı oldukların anımsattı.

Bu organizasyonda ülke olarak örnek teşkil edilecek bir sınav verdiklerini belirten Şebin, "100 üzerinden yüzde 99 puan almıştık ve gerçekten iyi bir organizasyon olmuştu. O bizim için bir referans oldu." dedi.

Şebin, Türkiye'nin karışık çiftlerde iddialı olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Daha önce dünya şampiyonasında çeyrek finale yükselmiştik ve yine aynı sporcularla burada yarışarak ön elemeyi rahatlıkla geçtik. Aralık ayında Hollanda'da yapılacak eleme müsabakalarına geçeceğiz. Orada ev sahibi ülke ile dünyanın en iyi 7 ülkesi şu anda belli ve 4 yıl önce topladıkları puanlarla bir sıralama oluşuyor. Geriye 3 ülke kalıyor. Bu da Hollanda'da yapılacak eleme müsabakalarında belli olacak." diye konuştu.

Buradan alınacak sonuçlarla olimpiyatlara katılmanın zor olduğunu dile getiren Şebin, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlara katılabilir miyiz diye bir şey var ama ben geldiğimden beri söylüyorum. İmkansız değil ama zor mu zor çünkü dünyada yarışan en genç sporcular bizim sporcularımız. Biz bunu başaracak güçteyiz. Kendimize inanıyoruz ve sporcularımıza da bu inancı aşıladık. Başarabilecek güçte olduklarına inanmasak bunu söylemeyiz."

Şebin, Türkiye'nin olimpiyatlara katılmasının imaj açısından çok önemli olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk günden son güne kadar günde 2 buçuk saat bazen de 5 saat süren müsabakalara çıkacağız. Çünkü bazen bir günde iki maç oluyor. Sporcular 15 günde yoğun bir maratona giriyor. Türkiye'nin olimpiyatlara katılması demek günde belki 5 saat dünya ekranlarını önüne çıkması demektir. Türkiye'nin kış sporlarında ön planda olduğunu ve yatırımlarla 'biz de varız' mesajını verdiğini gösterir. Belki olimpiyatlarda biz de derece alacağız demek çok erken ama çok yakın tarihte biz özellikle curlingde sayılı ülkeler arasına gireceğiz."

"Amaç olimpiyatta madalya almak değil oraya katılmak"

Curling tesislerinin Türkiye'de yayılması gerektiğini anlatan Şebin, böylece daha çok insanın sporcu olarak dünya arenasına çıkmasına olanak sağlanacağını aktardı.

Şebin, şöyle devam etti:

"Burada esas amaç olimpiyatta madalya almak değil oraya katılmak. Olimpiyatlar kültürel etkileşim içine girmek, insanların kaynaşması, daha barışçıl ve hoşgörülü bir dünya kurmak amacıyla yapılıyor. Özellikle başarılı olan ülkeler spora, sanata ve kültüre verdiği değeri dünyaya göstermek istiyor. Türk milleti olarak bizim ne kadar barışçıl bir millet olduğumuzu gösterir ve olimpiyatlarda ne kadar başarılı olursak Türkiye'nin imajını daha iyi tanıtmış oluruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük destek verdiğini dile getiren Şebin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen bir lider olarak spora bakış açısını herkes bildiği için bizim için bir şans. Bunu bizlerin çok iyi değerlendirmesi lazım. Dünya bizim ne olduğumuzu çok iyi biliyor. Bu çocuklar gökten inmedi 10 yıllık bir süreç. Bu çocuklar erkek ve kadınlarda yarışan çocuklarımız ve 5 yıl öncesinde gençlerde yarışıyorlardı. Hep altyapıdan geldiler, dolayısıyla bu jenerasyon bitmedi. En büyük hedefimiz önce olimpiyatlara katılmak ondan sonra da başarılı olmak."

Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak
Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak
Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak
Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak

Kış Olimpiyatları, Hollanda, Curling, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Curlingde hedef zoru başarıp 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak - Son Dakika
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