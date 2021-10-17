D-650 Karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

D-650 Karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya D650 Karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D650 Karayolu Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine ilerlemekte olan Abdullah A. idaresindeki 11 EH 740 plakalı kamyon ile arkasından ilerleyen Ali E. idaresindeki 41 L 3834 plakalı panelvan tipi araç trafik lambalarında durdu. Aynı istikamette ilerlemekte olan Yakup T. idaresindeki 60 NC 095 plakalı hafif ticari araç ise trafik lambalarında bekleyen 41 L 3834 plakalı panelvan tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile panelvan tipi araç ise, önünde duran kamyona çarptı.

Kazada 60 NC 095 plakalı araçta bulunan M.A., 41 L 3834 plakalı araçta bulunan H.E. ve N.E. isimli 3 kişi yaralandı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince araçlarda sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahalaleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldi bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.