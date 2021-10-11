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ESKİŞEHİR - "Dağların cambazları" yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü - Son Dakika

ESKİŞEHİR - "Dağların cambazları" yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü

11.10.2021 10:58

Eskişehir'de dağcılık tutkunu 3 arkadaş, iple erişim teknisyenliği belgesi alıp kurdukları şirketle hobilerinden kazanç sağlamaya başladı.

Eskişehir'de dağcılık tutkunu 3 arkadaş, iple erişim teknisyenliği belgesi alıp kurdukları şirketle hobilerinden kazanç sağlamaya başladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Doğa Sporları Kulübünde tanışan Onur Akdağ (27), Onur Testici (29) ve Ata Örten (29), yükseklik tutkularını işe dönüştürmeye karar verdi. İple erişim teknisyenliği belgesi alan 3 arkadaş, geçen yıl endüstriyel dağcılık şirketi kurdu.

Erozyon ve heyelan bölgelerinde yamaç örtüleme, rüzgar türbin ve rafinerilerde bakım, onarım ve montaj, yüksek katlı binalarda cam silme gibi işlerde, erişimi güç noktalarda çalışan gençler, hem antrenman yapıyor hem de para kazanıyor.

Şirketin ortaklarından AÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Testici, AA muhabirine, dağcılığa merakından dolayı Doğa Sporları Kulübüne katıldığını söyledi.

Dağcılıkla uğraşanların iple erişim teknisyenliği de yapabileceğini öğrendiğini belirten Testici, "Aldığım belgeyle 4 yıldır iple erişim teknisyenliği yapıyorum. Bu iş endüstriyel dağcılık olarak da biliniyor. Geçen yıl da 3 arkadaş şirketimizi kurduk. İlk işimiz İzmir Aliağa'da inşa edilen bir petrol rafinerisinin yol kenarındaki yamaç örtüleme işlemiydi. Taş sabitleme, taş düşürme gibi işler yaptık." dedi.

Kendileri için işin fiziki bir zorluğu bulunmadığını kaydeden Testici, "Her zaman ipin üzerindeyiz. İşimizi severek yapıyoruz. Sadece şehir dışına gittiğimiz şantiyede yaşamak zor oluyor. Plazalarda bizi camlarda görenler şaşırıyor, içeriden fotoğraflarımızı çekiyorlar." diye konuştu.

"Ulaşılamayan her yer bizim için iş potansiyeli ve iş sahası"

Onur Akdağ ise Akdeniz Üniversitesinin Dağcılık Kulübüne katılarak bu spora gönül verdiğini, AÜ İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümünde devam eden yüksek lisans eğitimi için Eskişehir'e geldiğinde ise AÜ Doğa Sporları Kulübüne dahil olduğunu bildirdi.

Dağcılığın çok pahalı sporlar arasında yer aldığını anlatan Akdağ, şunları söyledi:

"Yaklaşık 7 yıldır dağcılıkla ilgileniyorum. Bu sporu rahatlıkla yapmanın en kolay yolu da üniversite kulüplerine girmek. Bu spora gönül verenlerin kulüplerde yer alması iyi olur. İpte olmak hoşuma gidiyor. Endüstriyel dağcılıkta da doğa yaptığım işlerin benzerlerini yapıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. İş sırasında duvarların arasında boşluklar bulup farklı hamleler deniyorum. Bir yandan da sürekli antrenman yapabiliyormuş hissi oluşuyor. Hem antrenman yapıp hem de para kazanmak gibi güzel bir yanı var."

AÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu Ata Örten de 7 yıldır yaptığı dağcılık sporuyla üniversite kulübünde başladığını anlattı.

Doğada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Örten, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız iş de dağcılığa benziyor. İkisinde de ip kullanıyoruz ve yüksekteyiz. Yüksekte olmak güzel bir duygu. Görüş alanınız genişliyor ve birçok şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamdan keyif alıyorsunuz. Plazaların ve çok katlı binaların camlarını temizliyoruz. Petrokimya santrallerinde, rüzgar güllerinde çalışıyoruz. Ulaşılamayan herhangi bir yere ip teknikleri kullanarak rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ulaşılamayan her yer bizim için iş potansiyeli ve iş sahası oluyor."

ESKİŞEHİR - Dağların cambazları yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü
ESKİŞEHİR - Dağların cambazları yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü
ESKİŞEHİR - Dağların cambazları yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü
ESKİŞEHİR - Dağların cambazları yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Edebiyat, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - 'Dağların cambazları' yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü - Son Dakika


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