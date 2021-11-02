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Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu - Son Dakika

Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu

02.11.2021 09:52
Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınmayan 77 yaşındaki yaşlı adam, ormanlık alanda iz takip köpeği yardımıyla baygın halde bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınmayan 77 yaşındaki yaşlı adam, ormanlık alanda iz takip köpeği yardımıyla baygın halde bulundu.

Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesinde yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Koca, evinde çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Yakınlarının her yerde aramasına rağmen bulunmayan Koca için mahalle halkı seferber olarak aramaya başladı. Yakın çevrede Koca'yı bulamayan yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapsamlı bir şekilde arama çalışmalarını başlattı. Her yeri didik didik arayan ekipler Koca'dan herhangi bir ize rastlayamadı. Çalışmadan sonuç alamayan ekipler iz takip köpeği ile aramalara devam etti. Havanın kararmasıyla beraber vatandaşların ve ekiplerin katıldığı arama çalışmasında iz takip köpeğinin tepkileri üzerine Koca'ya ulaşıldı. Baygın halde engebeli ormanlık alanda bulunan Koca, ekiplerin yardımıyla sedyeye alınarak mahalleye indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı Koca, ardından hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ

Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu
Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu
Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu

Mehmet Koca, Acıpayam, Denizli, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu - Son Dakika
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