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Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı

11.10.2021 09:27

Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çardak Mahallesi'nde kayalıklarda iki gündür mahsur kalıp bitki düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çardak Mahallesi'nde kayalıklarda iki gündür mahsur kalıp bitki düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır AFAD ekipleri, ihbar üzerine Silvan ilçesi Çardak köyüne ulaştı. Kayalıklarda mahsur kalan koyuna ulaşmak için çalışma başlatan ekipler 25 metre yükseklikte halat yardımıyla kayalıklardan çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda koyuna ulaşan ekipler, koyunu mahsur kaldığı yerden kurtardı. İki gündür mahsur kalıp sıkışan ve yorgun düşen koyun yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kurtarılarak halat ile kayalıklardan indirildi. Koyun kayalıklardan indirildikten sonra sahibine teslim edildi.

Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağlık alanda mahsur kalan koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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